Få digitalt abonnement med ubegrenset tilgang til alt innhold på agderposten.no

Aarebrot om ny nominasjon i Aust-Agder Frp: – Aldri hørt om lignende

Valgforsker Frank Aarebrot kan ikke huske at noe parti har fjernet sin stortingskandidat etter et nytt nominasjonsmøte. Lokallagsleder vil ikke si hvordan støtten til krav om nytt møte skal kartlegges.

«FrP skal være forutsigbare og konsekvente i alle avgjørelser,» heter det på Arendal Frps side.

Men da fylkestingets medlemmer stemte over samenslåing 13. desember, valgte tre av partiets representanter, blant dem fylkestopp Åshild Bruun-Gundersen, å stemme for ett Agder.

Dette til tross for at det rådgivende utvalget for fylkespolitikerne hadde hadde vedtatt at partiet ikke skulle gå inn for en region med bare de to Agder-fylkene.

De tre representantenes kuvending sørget for 19 mot 16 stemmer for ja-siden.

Agderposten kunne tirsdag melde at lokallagene i Arendal, Froland, Vegårshei og Risør har startet en prosess om nytt nominasjonsmøte i Aust-Agder på bakgrunn av stor frustrasjon blant medlemmene.