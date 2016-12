– Så gøy med flere stjernelag

–Til å være en by med rundt 40.000 innbyggere, er vi rimelig aktive med å booke et proft program i den størrelsen vi snakker om her, sier Inger Haugan Aasland når vi møter deler av styret i Arendal Jazzklubb til vårslipp av programmet for 2017.