Småstjerner skapte gåshud-stemning

NRK-suksessen MGP Jr varer hele året, for sommerstid er et knippe av deltakerne på norgesturné, og de siste fem årene har de også reist på kryss og tvers med sitt eget juleshow. Og stort sett møter de fulle hus. Så også da turneen gjestet Arendal for første gang denne uka.