Seng for selskap og god nakke Business woman in hotel room: Business woman in hotel room (Foto: Jan Haas / picture alliance) Nesten halvparten av alle nordmenn tenker på rygg og nakke når de skal velge seng 10.11.2018 kl 13:51 (Oppdatert 13:52)

NTB

Nesten halvparten av alle nordmenn tenker på rygg og nakke når de skal velge seng. 45 prosent av dem som trenger ny seng, tenker på at den skal forebygge eller lindre muskelproblemer i disse delene av kroppen. Det viser en undersøkelse fra Market Clinic foretatt av Jensen senger. 44 prosent er også opptatt av at sengen skal være behagelig å sitte i, samtidig som den er en sted man kan se på TV, lese og jobbe.

Ifølge Jensen sover vi i snitt 15, 6 uker i løpet av et år. Og ifølge Statistisk sentralbyrå har voksne mennesker stort sett mellom seks og sju timer fritid hver dag. Det kan med andre ord bli mange timer i sengen dersom man finner en seng man virkelig blir glad i.

Kilde: Jensen senger

Fortsatt oljetank?

Har du eller boligsameiet ditt fortsatt oljetank, må den snart byttes ut. Det er mulig å få inntil 50.000 kroner i støtte fra Enova, men da må du søke om støtte før nyttår. Etter nyttår senkes støtten, men det er da fortsatt mulig å få inntil 40.000 kroner. I tillegg til det å fjerne de gamle oljefyrene, kommer støtten til nye varmeløsninger. Det gjelder for eksempel varmepumper, biokjel, bio-ovn med vannkappe eller fjernvarme. Bytter du til elektrisk oppvarming, får du ingen støtte.

Alle gamle oljefyrer må byttes innen 2020. Overskrider du fristen, får du heller ingen støtte.

En bolig som bruker 4000 liter olje i året i dag, forurenser tilsvarende fire–fem personbiler.

Kilde: Enova

Gryte for høye temperaturer

Mens mange tidligere har gitt seg på 200–250 grader, finnes det nå gryter og kasseroller som tåler inntil 400 grader. Evo Solos nye belegg gjør at maten ikke svir seg fast og krever ifølge produsenten minimalt med stekefett. De færreste matoljer gjør uansett lite nytte for seg ved temperaturer over 200 grader, så pass på varmen når du steker med olje. Hvis du kjøper nye gryter, sjekk om de gamle lokkene dine kan brukes. Sjansen øker hvis du hol der deg til ett design.

Kilde: Eva Solo / NTB