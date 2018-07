En av fem har boligalarm ALARM: Innbruddstyver prøver å styre unna alarmene. Nordmenn er de ivrigste til å ha innbruddsaalarm i Europa. (Foto: Johannessen, Sara) 12.07.2018 kl 17:35 (Oppdatert 17:35)

NTB

Rundt 19 prosent av norske boliger er på en eller annen måte knyttet til en alarmstasjon. Det setter oss på boligalarm-toppen i Europa, der snittet er 6 prosent.

- All vår erfaring viser at de kriminelle velger boliger uten alarm, sier fagsjef Runar Karlsen i NHO Sikkerhet.

I hus uten alarm bruker tyvene også mer tid. Dette gjelder også boliger som får innbrudd om sommeren, da folk oftere er borte.

Ifølge forsikringsbransjen blir det stjålet eiendeler av høyere verdi om sommeren. Blant de mange rådene til folk som reiser bort, er det verdt å minne om at man bør få det til å se ut som det er folk hjemme, ved å allierere seg med andre som kan kaste litt søppel, parkere utenfor eller ta inn posten. Sørg for at hageredskap, verktøy eller stiger ikke står ulåst og kan brukes som innbruddsverktøy. (Kilde: Sector alarm)