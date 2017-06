Østre Tromøy Trim og Idrettsklubb fikk AMFI-hjertestarter

Da vi så at AMFI Arendal skulle gi bort en hjertestarter i måneden, satte vi i gang en god kampanje i klubben, forteller Geir. - På eldretrimmen er det 20-25 stykker i alderen 65 pluss til de eldste som er over 80 år, som møtes en gang i uka. Veldig mange av disse skrev under, og mange i andre grupper. Vi har ikke noen hjertestarter per i dag, så dette er noe vi har hatt et ønske om å skaffe.

Dette er klubben for alle i nærmiljøet, sier Geir. - Alle som bor på østenden bør være medlemmer i klubben, for de bruker jo anlegget vårt, både lysløypa, Tarzan løypa og hestebanen. I disse dager har vi ute andelsbrev, så folk kan kjøpe andeler hos oss og da får de et fint diplom tilsendt. Hver andel koster 250 kroner. Det er levert til alle husstander fra Tromøy-brua og helt til østenden, et sted mellom 1000 og 1200 lapper.

Vi er veldig glade for å kunne sette hjertestarteren opp i det nye klubbhuset, understreker Geir. - Den vil bli plassert veldig bra tilgjengelig, og så vil vi ta den med ut når vi skal ha arrangementer på fotballbanen, cuper og andre ting. Da går det an for treneren å ta den med ut og ha den lett tilgjengelig, så slipper man å løpe for å hente den hvis det skulle skje noe. Vi har ikke hatt noen tilfeller i klubben hvor vi har hatt bruk for hjertestarter, men jeg ser jo viktigheten av å ha den, for jeg hadde selv litt problemer med hjertet for halvannet år siden. Da kjørte jeg bil, men det kunne ha skjedd hvor som helst. Vi har lenge snakket om å ha en hjertestarter i huset. Vi gleder oss stort over at vi nå har fått det på plass!